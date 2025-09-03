Phản ứng của ông Trump về tin đồn qua đời. Video: The Hill

Theo hãng tin ABC và tờ The Hill, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 2/9, khi phóng viên Fox News đặt câu hỏi rằng liệu tổng thống có thấy thông tin ông chết lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tuần qua không, ông Trump đáp: "Tôi không nghe thấy điều đó. Thông tin khá nghiêm trọng".

Những giả thuyết vô căn cứ rằng Tổng thống Mỹ đã qua đời hay bị suy nhược về thể chất dường như được củng cố, vì ông Trump không xuất hiện trước công chúng trong một tuần và những hình ảnh gần đây về bàn tay bầm tím cũng như mắt cá chân sưng tấy của ông. Một số bài đăng suy đoán về sức khỏe của ông Trump đã thu hút hơn một triệu lượt xem.

Tối 2/9, lãnh đạo Nhà Trắng đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social và khẳng định: "Trong đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe như vậy".

Ông Trump lưu ý, ông đã thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn dài với tờ The Daily Caller và tham gia nhiều chương trình. "Tôi rất năng động vào cuối tuần. Họ cũng biết tôi đã ra ngoài thăm một số người tại câu lạc bộ mà tôi sở hữu ở gần sông Potomac... Tôi không nghe thấy tin như vậy. Chuyện đó khá nghiêm trọng đấy", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ gọi tin đồn về sức khỏe của ông là "tin giả" và cho biết điều này chỉ ra lý do tại sao "truyền thông lại có quá ít uy tín": "Tôi biết họ đang hỏi những câu như, ông ấy có ổn không? Ông ấy cảm thấy thế nào? Có chuyện gì vậy... Không, tôi rất tích cực trong Ngày Lao động. Tôi đã nghe nói về điều đó, nhưng tôi không nghe nhiều đến mức đó".

Ông Trump không xuất hiện trước công chúng khoảng một tuần, kể từ sau cuộc họp nội các vào ngày 26/8. Đầu năm nay, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính, gây sưng ở chân và bầm tím đáng chú ý trên bàn tay.