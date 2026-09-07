Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các bảo đảm an ninh và kinh tế dành cho Ukraine, cũng như việc cung cấp tên lửa phòng không và một gói hỗ trợ cho mùa đông. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ sớm được nối lại.

Tuy vậy, cuộc đàm phán dường như chưa tạo ra bước đột phá lớn, khi Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên sau cuộc gặp rằng ông dự đoán "cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa đông".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và các đặc phái viên Mỹ. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Nếu xung đột tiếp diễn, và chúng tôi dự đoán nó sẽ tiếp tục, thì chúng tôi trông cậy rất nhiều vào các gói viện trợ mùa đông. Tôi cũng cảm ơn phía Mỹ vì đã nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán. Sự hiện diện của các đặc phái viên Mỹ tại Kiev đã giúp người dân thủ đô được bảo vệ bằng thứ còn tốt hơn cả hệ thống Patriot", ông Zelensky nói sau cuộc gặp.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Witkoff cho biết phái đoàn Washington "rất phấn khởi" bởi những cuộc thảo luận "thực chất và quan trọng". Trong khi đó, ông Kushner nhấn mạnh rằng việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên là bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình.

"Một điều mà Steve và tôi thực sự cho rằng sẽ mang lại hiệu quả là quay trở lại khuôn khổ ba bên, điều mà chúng tôi đã có thể thực hiện khoảng 6 tháng trước. Chúng tôi đã trao đổi với cả hai bên, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ sớm đạt được tiến triển về vấn đề đó", ông Kushner bình luận.

Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ lần lượt điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong ngày 7/9 để thảo luận về chuyến đi của phái đoàn Mỹ.