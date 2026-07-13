Từ chiếc điện thoại thông minh đến cơ hội phát triển kinh tế

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng viễn thông, Internet và các chương trình chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin của người dân ở xã Canh Tân đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng viễn thông, Internet và các chương trình chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin của người dân ở xã Canh Tân đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Gia đình chị Nông Thùy Liễu ở xóm Tân Cương là một ví dụ điển hình.

"Từ khi có Internet, việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi thường tìm hiểu kỹ thuật nuôi trồng trên mạng xã hội để áp dụng vào thực tế sản xuất. Đến khi có sản phẩm, không còn bắt buộc phải mang hàng ra chợ chờ đến phiên mới bán được, chỉ cần đăng lên Facebook cũng có thể tiếp cận người mua", chị Liễu kể.

Chị Nông Thùy Liễu ở xóm Tân Cương: "Từ khi có Internet, việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn rất nhiều".

Theo chị Liễu, điều người dân mong muốn nhất hiện nay là được tiếp cận nhiều hơn những thông tin thiết thực như kỹ thuật sản xuất, giá cả thị trường, các chương trình hỗ trợ sinh kế, nguồn vốn tín dụng ưu đãi và những kênh thông tin chính thống để hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chính sách, pháp luật.

Từ góc nhìn của một cán bộ cơ sở, ông Lăng Văn Trọng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm Tân Cương khẳng định sự thay đổi rõ rệt trong việc tiếp cận thông tin tại địa phương.

"Trước kia bà con chủ yếu nghe tin tức qua loa truyền thanh hoặc các cuộc họp xóm. Bây giờ, hầu hết đều có điện thoại thông minh để cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi, từ chủ trương của Đảng đến kiến thức phát triển sản xuất", ông Trọng cho hay.

Ông Lăng Văn Trọng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm Tân Cương khẳng định sự thay đổi rõ rệt trong việc tiếp cận thông tin của bà con địa phương.

Qua các kênh thông tin chính thống và mạng xã hội, người dân học được kỹ thuật trồng lúa, ngô năng suất cao, phát triển cây thạch đen, hồi, quế, keo... đồng thời nắm bắt giá cả thị trường để chủ động sản xuất.

Để đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, xóm Tân Cương triển khai nhiều hình thức như họp xóm, họp chi bộ, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình và đặc biệt là cung cấp thông tin qua nhóm Zalo của xóm.

Đặc biệt, mô hình trồng thạch đen có thể đem lại thu nhập khoảng 80-100 triệu đồng mỗi năm; mô hình trồng rừng sau 5-6 năm có thể đạt doanh thu vài trăm triệu đồng. Nhờ mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhiều hộ dân đã thoát nghèo.

"Khó khăn lớn nhất hiện nay là trình độ của bà con không đồng đều, nên nhiều nội dung tuyên truyền vẫn phải đến từng hộ để giải thích. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là đợt vừa rồi đi vận động triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều hộ còn tư tưởng ỷ lại vào chính sách nhà nước, tôi đã phải đi lại thuyết phục khá nhiều lần. Dù vất vả nhưng khi người dân thay đổi nhận thức, nỗ lực vươn lên, thì đó cũng là niềm vui lớn nhất của chúng tôi", ông Trọng tâm sự.

Đầu tư hạ tầng, thu hẹp khoảng cách thông tin

Ông Lương Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân cho biết, toàn xã có hơn 1.000 hộ dân, trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tỷ lệ hộ nghèo còn trên 32%, địa phương phấn đấu thời gian tới giảm 4-5% mỗi năm.

Ông Lương Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân.

Để giảm nghèo thông tin cho người dân, những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Canh Tân đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch về chuyển đổi số, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho người dân.

Xã Canh Tân đang có 17 hệ thống loa truyền thanh thông minh được lắp đặt tại 12 xóm.

Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân đánh giá cao phong trào "Bình dân học vụ số" vì đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực: Người dân ngày càng thành thạo hơn trong việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, bước đầu biết học hỏi mô hình kinh tế mới và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, do người dân đã được hướng dẫn nên quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Năm 2025, địa phương được đầu tư hệ thống loa truyền thanh và các trạm BTS nhằm mở rộng vùng phủ sóng tại các khu vực khó khăn. Đến nay, toàn xã có 17 hệ thống loa truyền thanh thông minh được lắp đặt tại 12 xóm. Đài truyền thanh xã tập trung phổ biến các mô hình phát triển kinh tế, kỹ thuật sản xuất, gương điển hình tiên tiến... vào hai khung giờ cố định từ 6-7 giờ sáng và 17-19 giờ chiều. Các chương trình phát thanh cùng với các tổ công nghệ số cộng đồng chính là hai “cầu nối” quan trọng góp phần đưa thông tin thiết thực đến gần hơn với người dân.

Hiện công tác giảm nghèo thông tin tại Canh Tân đang được triển khai bởi một chuyên viên phụ trách của xã cùng mạng lưới trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận và người có uy tín. Đội ngũ này đang từng bước trẻ hóa, sử dụng hiệu quả các nền tảng như Zalo, Facebook để trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân.

Dù vậy, công tác giảm nghèo thông tin ở Canh Tân vẫn còn không ít trở ngại khi địa hình chia cắt, dân cư phân tán và trình độ dân trí chưa đồng đều. Đặc biệt, trên địa bàn xã vẫn còn 17 điểm “lõm sóng” tại các khu vực khe sâu, núi cao.

Để nâng cao hiệu quả giảm nghèo thông tin cho bà con trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân kiến nghị cấp trên tiếp tục đầu tư các trạm BTS phủ sóng “vùng lõm”, tăng cường tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ và các tổ truyền thông cộng đồng, đồng thời có thêm chính sách hỗ trợ để người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ quá trình chuyển đổi số.

Giảm nghèo thông tin đang tạo ra những thay đổi rõ nét tại xã Canh Tân. Qua đa dạng "cầu nối thông tin" như chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet, hệ thống truyền thanh cơ sở và các tổ công nghệ số cộng đồng..., người dân dễ dàng tiếp cận chủ trương, chính sách, có thêm tri thức sản xuất, mở rộng thị trường, từng bước nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.