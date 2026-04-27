Ngày 27/4, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin, các bác sĩ vừa cấp cứu và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật đường thở nguy hiểm là chiếc bóng đèn LED sắc nhọn.

Bệnh nhi là bé N.K.N (9 tháng tuổi, trú tại Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài. Theo thông tin ban đầu, bé được gia đình đưa đi khám tại cơ sở y tế địa phương. Kết quả chụp X-quang phát hiện có dị vật bất thường trong đường thở nên bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên tuyến trên. người nhà không xác định được thời điểm bé hít sặc hay loại dị vật đã nuốt phải.

Chiếc bóng đèn trong phế quản bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ tiến hành chụp chiếu và phát hiện dị vật nằm ở phế quản gốc phải của bé N, kèm dấu hiệu xẹp phổi phải và tràn khí trung thất. Đây là những biến chứng cho thấy tình trạng phức tạp, đòi hỏi can thiệp khẩn cấp.

Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu. Dị vật được xác định là một bóng đèn LED mắc kẹt sâu trong phế quản. Đây là loại dị vật có cấu trúc đặc biệt với phần đuôi phình to, cạnh sắc, gây nhiều khó khăn trong quá trình gắp ra ngoài.

Các bác sĩ cho biết thách thức lớn nhất là nguy cơ dị vật gây tổn thương niêm mạc, rách đường thở hoặc mắc kẹt tại thanh quản khi kéo ra. Bên cạnh đó, đường thở của trẻ nhỏ rất hẹp khiến việc quan sát và thao tác trở nên phức tạp. Ê-kíp buộc phải xoay chỉnh dị vật từng milimet, lựa chọn hướng đưa phần đầu đèn ra trước nhằm hạn chế tối đa tổn thương.

Do nguy cơ xảy ra biến chứng như tràn khí màng phổi trong quá trình can thiệp, đội ngũ Ngoại lồng ngực cũng được huy động, sẵn sàng hỗ trợ đặt dẫn lưu khẩn cấp nếu cần.

Sau quá trình xử trí tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, bóng đèn LED đã được lấy ra an toàn khỏi cơ thể bệnh nhi. Sau can thiệp, đường thở của bé N. thông thoáng, không ghi nhận tổn thương đáng kể hay biến chứng nguy hiểm. Hiện tình trạng hô hấp của bệnh nhi ổn định, giảm ho và đang được theo dõi thêm trước khi xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Lý Phạm Hoàng Vinh - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết dị vật đường thở ở trẻ nhỏ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, đặc biệt với các vật có hình dạng sắc nhọn hoặc bất thường như bóng đèn LED.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ nhỏ tiếp xúc hoặc ngậm các vật dụng nhỏ như linh kiện điện tử, pin, bóng đèn LED.

