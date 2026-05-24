Theo mô tả của các phóng viên báo Kyiv Independent có mặt ở hiện trường, quân Nga vào sáng 24/5 đã thực hiện một loạt đòn tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Báo cáo từ Không quân Ukraine cho thấy, các đơn vị phòng không của họ đã ghi nhận việc “một số tên lửa bay về hướng Kiev lúc 0h30 sáng 24/5”.

Một số vật thể nghi là tên lửa Nga lao xuống các mục tiêu mặt đất ở Ukraine.

Đến 0h55 sáng 24/5, Không quân Ukraine phát đi cảnh báo về khả năng các lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa đạn đạo tối tân Oreshnik để tấn công một số khu vực.

Quan chức Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan quân sự thành phố Kiev, cho biết các cơ quan chức năng địa phương đã ghi nhận vụ nổ xảy ra ở các quận Shevchenkivskyi, Solomianskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi và Podil “khiến ít nhất 3 người bị thương”.

Một số video được hãng thông tấn RT của Nga trích dẫn từ truyền thông và nhiều tài khoản mạng Telegram của Ukraine cho thấy, người dân đã sử dụng điện thoại ghi lại cảnh tượng nhiều vật thể phát sáng lao từ bầu trời xuống mặt đất. Vài giây sau, một số tiếng nổ lớn vọng đến từ xa.

Hiện quân đội Nga chưa lên tiếng xác nhận về việc có sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công Ukraine vào rạng sáng 24/5 hay không.

Theo RT, các đòn tấn công trên của lực lượng Moscow diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây chỉ đạo quân đội “xứ sở bạch dương” chuẩn bị trả đũa Ukraine sau vụ tấn công nhắm vào trường cao đẳng nghề Starobelsk ở Luhansk khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.