Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5 đã chỉ trích kịch liệt vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào ký túc xá sinh viên của trường cao đẳng nghề Starobelsk ở Luhansk.

"Đã có ít nhất 39 người bị thương và 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Không có cơ sở quân sự nào ở gần khu ký túc xá. Đây không phải là vụ tấn công ngoài ý muốn. Cuộc tập kích diễn ra theo ba đợt, với tổng cộng 16 UAV nhắm vào cùng một địa điểm", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin sau đó đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga đệ trình các phương án đáp trả, đồng thời chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về hành động của Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là "hành vi tàn bạo", trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích sự im lặng của phương Tây.

Tới sáng ngày 23/5, phía Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ việc. "Chúng tôi đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp về vụ tấn công có chủ đích của Ukraine nhằm vào ký túc xá trường cao đẳng ở Starobelsk, nơi có trẻ vị thành niên và sinh viên sinh sống", đại diện phái bộ Nga tại LHQ Yevgeny Uspensky nói.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga, khẳng định quân đội nước này chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự. "Đó là thông tin sai sự thật, chúng tôi đã tập kích một cơ sở của đơn vị Rubicon gần thị trấn Starobelsk", phía Ukraine thông tin.