Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/5 đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz để nói về tình hình xung đột.

"Tôi cảm kích trước việc châu Âu đánh giá cao thành quả mà quân đội Ukraine đạt được, vị thế của chúng tôi hiện đã mạnh hơn so với các năm trước. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã giành lại 590km2 lãnh thổ trên tiền tuyến, xu thế hiện nay rõ ràng không có lợi cho đối phương", ông Zelensky cho biết.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ với giới chức châu Âu về thông tin tình báo mà Kiev thu thập được liên quan các kế hoạch chính trị và quân sự của Nga. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần phải tham gia vào tiến trình hòa đàm giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu

"Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo châu Âu có chỗ đứng trong quá trình đàm phán. Tiếng nói của châu Âu là một yếu tố quan trọng", ông Zelensky nói.

Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5 khẳng định chính quyền Ukraine đang liên tục thất bại trên tiền tuyến, nhấn mạnh rằng viện trợ quân sự của phương Tây không thể thay đổi được tình hình.

"Chính quyền Kiev đang liên tục thất bại trên tiền tuyến, họ bị đẩy khỏi các khu định cư và không thể giữ được vị trí. Tình hình của lực lượng Ukraine trên thực địa đang chuyển dần từ khó khăn, nguy cấp sang thảm khốc. Họ cũng không thể kiểm soát nổi viện trợ quân sự của phương Tây, khi tình trạng tham nhũng và biển thủ thường xuyên xảy ra", ông Putin nhận xét.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 5 khu định cư tại các tỉnh Kharkiv và Zaporizhzhia trong thời gian từ ngày 16-22/5.