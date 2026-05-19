Hãng thông tấn RT đưa tin, trong tuyên bố đưa ra hôm nay (19/5), Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur xác nhận lực lượng phòng không nước này vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine với lý do khí tài trên đã xâm nhập không phận.

Trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông Estonia, ông Pevkur phát biểu: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải tự mình bắn rơi chiếc UAV. Khí tài bị bắn hạ do quân đội Ukraine triển khai nhằm vào lãnh thổ Nga… Quân đội Estonia đã nhận được lời cảnh báo về chiếc UAV từ quốc gia láng giềng Latvia. Sau đó, chúng tôi đã kích hoạt các biện pháp cần thiết và một chiếc tiêm kích thuộc Lực lượng tuần tra không phận Baltic đã bắn rơi chiếc UAV tại khu vực hồ Vortsjarv ở phía nam Estonia”.

Theo ông Pevkur, hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người hay tài sản trong vụ việc lần này và các cơ quan chức năng Estonia đang trên đường đến nơi mảnh vỡ của chiếc UAV rơi xuống đất.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia.