Theo Kyiv Post, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 21/5 đã thông báo về việc triển khai biện pháp an ninh tăng cường tại các khu vực giáp biên giới Belarus, bao gồm Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr, Volyn và Rivne.

"Đây là chiến dịch tăng cường an ninh 'chưa từng có', được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chiến dịch này bao gồm các hoạt động phản gián và chống phá hoại nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các thế lực có liên hệ với Nga hoặc Belarus", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Động thái của Kiev được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào miền bắc Ukraine, đồng thời có khả năng lôi kéo Belarus can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 21/5 khẳng định nước này không có ý định tham gia trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Ukraine, trừ khi bị tấn công trước.

"Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Không có lý do gì để làm điều đó, cả về dân sự lẫn quân sự", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng thống Lukashenko, ông sẵn sàng gặp mặt Tổng thống Zelensky ở bất cứ đâu để thảo luận về quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng nước này vẫn duy trì liên hệ với Mỹ và nhiều nước châu Âu, nhưng quan hệ ngoại giao với Kiev lại gần như đóng băng.

"Nếu ông Zelensky muốn trao đổi, tham vấn hay bất kỳ điều gì khác, chúng tôi luôn sẵn sàng. Tôi sẵn sàng gặp ông ấy ở Belarus hay Ukraine để thảo luận về các vấn đề trong quan hệ song phương. Vì lý do nào đó, chúng tôi vẫn có nhiều điều để trao đổi với người Mỹ, người Đức hay người Ba Lan, nhưng lại không có gì với Ukraine", ông Lukashenko nói.