Hãng thông tấn RBC đưa tin, trong một tuyên bố đưa ra gần đây, ông Roman Pohorilyi - nhà đồng sáng lập chuyên trang Deep State chuyên theo dõi tình hình chiến sự Nga và Ukraine tuyên bố quân đội Nga đang kiểm soát 2 thành phố chiến lược Pokrovsk và Myrnohrad. Do vậy, ông nhận định việc các lực lượng Kiev cố gắng giữ thành phố Pokrovsk là “điều vô nghĩa”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Ông Pohorilyi cho hay: “Bộ chỉ huy của Ukraine đang phạm sai lầm khi cố bảo vệ thành phố Pokrovsk bằng mọi giá. Nỗ lực tiến vào Pokrovsk của Tiểu đoàn số 425 Ukraine đã thất bại, khi chiến dịch đó gây tổn thất cả về nhân mạng lẫn khí tài mà không mang lại kết quả nào”.

Trong thông cáo đưa ra hôm nay (23/5), Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố của ông Pohorilyi về việc “Nga đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk”. Theo đơn vị này, các hoạt động phòng thủ Pokrovsk của quân Ukraine vẫn diễn ra trong khi nhiều đơn vị của Kiev vẫn giữ vững một số vị trí ở ngoại vi phía bắc thành phố.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh tuyên bố của các bên về tình hình ở Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự ở Pokrovsk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Ukraine tấn công kho nhiên liệu ở Novorossiysk

Báo Kyiv Independent đưa tin, một cuộc tấn công do máy bay không người lái (UAV) Ukraine thực hiện sáng 23/5 đã gây hỏa hoạn tại kho dầu Grushovaya ở khu vực Novorossiysk thuộc tỉnh Krasnodar, Nga. Cũng theo tờ báo này, cuộc tấn công đã khiến ít nhất 2 người bị thương.

Hãng thông tấn TASS sau đó dẫn lời giới chức vùng Krasnodar của Nga xác nhận thông tin về vụ tấn công bằng UAV. Tuy nhiên, theo các quan chức này, cuộc tấn công trên không gây ra bất kỳ thương vong nào về người.