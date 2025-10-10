Theo trang Militarnyi, hôm 9/10, hai kênh Telegram là Voevoda Veshchayet và Kirill Fedorov/War History Weapons của Nga đã đưa tin về việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo để tấn công. Tuy nhiên, cả hai kênh này đều không nêu rõ tổng cộng Ukraine đã sử dụng bao nhiêu tên lửa, thời gian phóng, cùng các địa điểm bị tấn công kèm hình minh họa.

Đáng nói, cũng trong ngày 9/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã sử dụng thành công tên lửa hành trình Neptune và Flamingo trong một cuộc tấn công kết hợp vào lãnh thổ Nga vào tuần trước.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. Ảnh: Fire Point

"Tôi sẽ không nói rõ số lượng nhưng vào tuần trước, các tên lửa Neptune và Flamingo đã được sử dụng. Kết quả có thể được phân tích độc lập. Chúng tôi không nói đây là cuộc tấn công quy mô lớn của cặp đôi tên lửa này. Chúng tôi chỉ đơn giản nói rằng chúng đã được sử dụng, và đã có những kết quả hữu hình đầu tiên từ các loại vũ khí đặc biệt này", ông Zelensky nói.

Song ông Zelensky không nêu cụ thể các mục tiêu ở Nga bị hai hệ thống tên lửa nội địa của Ukraine tấn công.

Một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Neptune được công khai là vào đêm 29/9, khi Ukraine tấn công nhà máy Elektrodetal ở thị trấn Karachev thuộc tỉnh Bryansk của Nga. Theo dữ liệu chính thức của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công được thực hiện bằng 4 tên lửa từ khoảng cách 240km. Các tên lửa được sử dụng trong vụ tập kích nhà máy Electrodetal là R-360 Neptune.

Trước đó, vào ngày 23/9, Thống đốc vùng Belgorod cũng đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực này. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa trang bị đầu đạn nặng vài trăm kg như tên lửa Neptune với đầu đạn nặng 260kg, hay tên lửa Flamingo với đầu đạn nặng 1.180kg.

Còn vào đầu tháng 9, Militarnyi cho hay tên lửa Flamingo của Ukraine đã tấn công cơ sở của cơ quan biên phòng Nga gần Armyansk trên bán đảo Crưm.

Hình ảnh về tên lửa Flamingo lần đầu tiên được công khai vào ngày 17/8. Theo đó, tốc độ sản xuất tên lửa Flamingo hiện tại là một tên lửa mỗi ngày. Giá thành của Flamingo là dưới 1 triệu euro.

Ukraine vẫn kỳ vọng đột phá trên tiền tuyến

Theo hãng tin RT, phát biểu với các nhà báo tại Dushanbe, Tajikistan hôm 9/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Ukraine dường như không quan tâm đến giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Nga, bởi họ tin vẫn có thể đảo ngược tình thế trên tiền tuyến.

Ông Peskov nhấn mạnh quá trình đưa ra quyết định của Ukraine bị chi phối bởi hy vọng hão huyền rằng "sẽ có điều gì đó làm thay đổi tình hình trên tiền tuyến, và chuyển sang một động lực tích cực".

"Chính quyền Kiev rõ ràng được truyền cảm hứng từ các nước châu Âu, hiện hoàn toàn không hướng tới bất kỳ tiến trình hòa bình nào”, ông Peskov nói.

Moscow lâu nay cáo buộc chính phủ Ukraine trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình, và không thể hiện sự quan tâm thực sự đến việc chấm dứt xung đột. Vào tháng 9, ông Peskov cho biết mặc dù hai bên đã đồng ý tại Istanbul về việc thành lập các nhóm công tác để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nhưng phía Ukraine đã đơn phương đình chỉ mọi cuộc đối thoại.

Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, chiến lược truyền thông công chúng của Kiev dường như đang tập trung vào việc đưa ra các đề xuất luôn thay đổi, trong khi bỏ qua những đề xuất thực tế của Nga về đàm phán.

Bên cạnh đó, các quan chức Ukraine tiếp tục tuyên bố ý định giành lại toàn bộ lãnh thổ. Song nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, tham vọng của Kiev là phi thực tế nếu không có sự tham gia trực tiếp của NATO.