XEM CLIP:

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng Đặng Ngọc Minh, được xác định là đối tượng cầm đầu, còn bị khởi tố thêm về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn" theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lập khống hồ sơ năng lực, làm giả tài liệu để tham gia đấu thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, phương thức hoạt động tinh vi, PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

3 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, là người chủ mưu. Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo con dâu là Lý Ngọc Thu, Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, tham gia điều hành hoạt động của đường dây.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, để tăng khả năng trúng thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Minh chỉ đạo sử dụng pháp nhân của các công ty trên nhập khẩu thiết bị điện từ Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng bị cáo buộc làm giả hàng loạt tài liệu, chứng từ kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình đối với các loại máy cắt hạ thế, hợp thức hóa các thiết bị này thành hàng có xuất xứ Canada nhằm đáp ứng tiêu chí hồ sơ mời thầu.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Đặng Ngọc Minh bị cáo buộc đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TPHCM, với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can đã làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi thiệt hại.