Theo báo DW, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã có cuộc họp báo chung tại Copenhagen vào ngày 13/1. Tại đây, ông Nielsen đã nêu rõ quan điểm của Greenland trước những lời cảnh báo từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Greenland đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng địa chính trị. Nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ở thời điểm này, chúng tôi chọn tiếp tục gắn bó với Đan Mạch. Có một điều cần phải nói rõ, Greenland không muốn bị Mỹ kiểm soát, cũng không muốn thuộc sở hữu của Mỹ và trở thành một phần của Mỹ", ông Nielsen cho biết.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: Nurphoto

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Frederiksen nói việc Mỹ gây sức ép lên một trong những đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "không thể chấp nhận được", đồng thời cảnh báo giai đoạn khó khăn vẫn còn ở phía trước.

"Dù đang có bất đồng nhưng Đan Mạch vẫn luôn muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và NATO tại Bắc Cực", bà Frederiksen nhấn mạnh.

Theo truyền thông địa phương, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland Vivian Motzfeldt dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 14/1 để thảo luận về tương lai của hòn đảo.

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra những tuyên bố về việc Mỹ phải kiểm soát Greenland vì "lý do an ninh". Ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng là mua lại hòn đảo, nhưng cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

"Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ. Nếu chúng tôi không làm gì, Nga hay Trung Quốc sẽ vào cuộc. Vì lẽ đó, Mỹ sẽ hành động với Greenland dù theo cách nhẹ nhàng hoặc phải theo cách khó khăn hơn", ông Trump phát biểu hôm 9/1.