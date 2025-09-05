Trần Đức Tài là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM - thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 môn Toán - Hóa - Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua. Nam sinh trở thành tân sinh viên ngành Y khoa - Đại học Y Dược TPHCM một ngành học hot nhất trường này và trong hệ thống các ngành y dược.

Trong Lễ khai giảng năm học mới, khóa học mới của Đại học Y Dược TPHCM hôm nay 5/9, Trần Đức Tài đại diện cho hơn hai nghìn tân sinh chia sẻ cảm nghĩ.

Tài nói, khoảnh khắc chính thức trở thành sinh viên của Đại học Y Dược TPHCM là kết quả của cả một quá trình không ngừng nỗ lực, không chỉ của riêng mình mà của tất cả tân sinh viên. Đây cũng không chỉ là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới - chặng đường gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và rèn luyện bản lĩnh để trở thành những người thầy thuốc trong tương lai.

Nam thủ khoa cho rằng, mỗi thí sinh khi chọn Đại học Y Dược TPHCM đều có những lý do riêng. Có người thì đi theo ước mơ thuở nhỏ, có người thì được truyền cảm hứng từ truyền thống gia đình, có người đơn giản là muốn dấn thân để giúp đời, giúp người.

Trần Đức Tài, tân sinh viên Y khoa - Đại học Y Dược TPHCM là thủ khoa khối B duy nhất cả nước với số điểm tuyệt đối 30 và trở thành thủ khoa Đại học Y Dược TPHCM năm 2025.

“Nhưng dù xuất phát từ đâu, rất cả đều cùng nhau mang theo một niềm tin, một khát vọng chung đó là phụng sự sức khỏe nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp y tế nước nhà”, Tài nói.

Chọn ngành Y khoa và Đại học Y Dược TPHCM, Tài hiểu rằng, con đường phía trước không dễ dàng. Sẽ có những lúc áp lực đè nặng, có những khoảnh khắc hoang mang, thậm chí là vấp ngã. Nhưng Tài tin sự đồng hành của nhà trường, tận tâm chỉ dạy của thầy cô, sẻ chia từ các các anh chị sinh viên đi trước và đặc biệt là niềm tin vào chính bản thân cùng trách nhiệm với nghề nghiệp tương lai, Tài cũng như các tân sinh viên sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.

Thủ khoa khối B duy nhất trong kỳ tuyển sinh đại học 2025 hứa nghiêm túc học tập, rèn luyện không chỉ về kiến thức, chuyên môn mà còn về đạo đức và nhân cách của người thầy thuốc.

Chỉ 9,4% sinh viên ĐH Y Dược có học lực xuất sắc

PGS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM, cho biết năm 2025, nhà trường mở ngành mới là Công tác xã hội. Đến nay nhà trường có 16 ngành đào tạo đại học.

Hiện trường đang đào tạo 11.217 sinh viên theo học. Năm học 2024-2025, tỉ lệ sinh viên xuất sắc là 9,4%, giỏi 20,7%, Khá 41,6%, Trung bình 18,8% và Yếu 9,6%.

Năm 2025, nhà trường tuyển sinh 2.576 chỉ tiêu nhưng có 17.975 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó có 2..720 thí sinh trúng tuyển và 2.589 thí sinh xác nhận nhập học (đạt tỉ lệ thí sinh nhập học/chỉ tiêu là 100,5%).

Riêng Trần Đức Tài thủ khoa khối B duy nhất cả nước và là thủ khoa Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 được 100% học bổng năm 2025-2026.

Đối với sau đại học, trường vừa mở thêm 2 ngành mới thuộc bậc đào tạo tiến sĩ là Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân. Hiện Đại học Y Dược TPHCM có 169 ngành/chuyên ngành thuộc 5 bậc đào tạo.

Năm 2025 có 5.097 thí sinh thi tuyển, xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II. Dù vậy chỉ có 2.171 học viên thuộc các bậc đạt đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo, chiếm tỷ lệ 42,6%.

Các thí sinh trúng tuyển đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét tuyển theo quy định, đồng thời nằm trong chỉ tiêu đào tạo đã được Bộ GD-ĐT cũng như Bộ Y tế công nhận. Tỉ lệ nhập học các bậc đào tạo sau đại học là trên 98%.

PGS Ngô Quốc Đạt dặn dò tân sinh viên, học viên rằng điều tuyệt vời nhất của cuộc đời là được sống với đam mê và hiện thực hóa ước mơ. Đã chọn Đại học Y Dược TPHCM làm nơi gửi gắm niềm tin, hoài bão và thanh xuân của mình hãy cảm thấy tự hào khi được học tập ở trường. Thương hiệu và uy tín của nhà trường sẽ gắn liền và tạo nên uy tín, thành công của sinh viên, học viên khi ra trường trên mọi chặng đường sau này.







