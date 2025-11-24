Triệu Phan Thế Phương từng là cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk). Cách đây 7 năm, Phương đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và tham gia vòng 2 chọn đội tuyển quốc tế. Thành tích ấy giúp Phương được tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa - Trường Đại học Y Dược TPHCM - một trong những ngành học danh giá nhất trong hệ thống giáo dục đại học.

“Giữa mớ hỗn độn, mẹ bảo: Không thành công thì về với mẹ”

Bảy năm qua, Triệu Phan Thế Phương đã đi một hành trình dài, từ học sinh giỏi quốc gia đến tấm bằng bác sĩ Y khoa loại Giỏi sau 6 năm rèn luyện tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Nhưng khi kể chuyện, Phương không nhắc đến chiến thắng mà nhớ về những lần muốn buông xuôi, về lời mẹ dỗ dành và những đêm chạy deadline đến sáng trong quán cà phê cùng bạn bè.

Phương nói lý do giúp mình trụ lại với nghề y trước hết là gia đình. Mỗi khi bị quá tải bởi học tập, làm thêm và ngoại khóa, mẹ luôn động viên: "Lỡ không thành công thì về với mẹ". Những lời ấy giúp em nhẹ lòng để đi tiếp.

Triệu Phan Thế Phương từng là học sinh giỏi quốc gia đến tốt nghiệp Y khoa loại Giỏi - Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: NVCC

Động lực thứ hai là bạn bè. Phương có một nhóm bạn cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Đắk Lắk, nay hầu hết đều theo ngành y và vẫn gắn bó, cùng học, cùng chơi và đôi khi thức trắng ở quán cà phê vì deadline. Vào đại học, Phương có thêm những người bạn mới trong tổ 22 khối Y2019 - coi nhau như anh chị em, luôn yêu thương và nâng đỡ nhau.

Động lực thứ ba là “người truyền lửa” - những thầy cô từ THPT đến đại học, đã để lại ấn tượng sâu sắc về kiến thức và những bài học sống quý giá, tiếp thêm ngọn lửa để Phương kiên trì theo nghề.

Và quan trọng nhất, Phương cho rằng bản thân là động lực lớn nhất. Trước khi bước vào trường, Phương đã nghe về sự vất vả của ngành y dược, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Có lúc kiệt sức, Phương vẫn tự nhủ phải cố gắng, phải thích nghi và luôn nhớ lý do bắt đầu. Khi tham gia tình nguyện hay thực tập lâm sàng, gặp những mảnh đời bất hạnh, Phương càng trân trọng những gì đang có và nỗ lực hơn nữa.

“Không có cột mốc lớn - mỗi ngày đều dạy em lớn thêm một chút”

Nhìn lại loạt thành tích như thủ khoa Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc, nhiều năm đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, rồi tốt nghiệp loại giỏi, Phương không chọn một cột mốc nào để gọi là “lớn lên”, mà xem đó như những điểm tựa.

Bảy năm trước, khi rời quê nhà Đắk Lắk xuống TPHCM theo học Y khoa, chàng trai người Dao mang theo nhiều ước mơ và hoài bão. Theo Phương, nhịp sống hối hả ở TPHCM cùng cường độ học tập tại y dược khiến một ngày 24 giờ trở nên quá ngắn. Nhưng cũng vì thế, Phương cảm nhận sự trưởng thành của mình đến từ những điều nhỏ bé như một ca lâm sàng khó, một góp ý nghiêm khắc của thầy, hay chỉ là một ngày vượt qua mệt mỏi.

Cách đây 4 năm, khi dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM, Phương là một trong những sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch. Phương tự hào về những đóng góp nhỏ của mình khi là thành viên đội hỗ trợ người bệnh và người nguy cơ tại quận 8 (cũ). Lần đầu tiên, Phương cảm thấy mình là một nhân viên y tế, đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

Thế Phương trong ngày tốt nghiệp Y đa khoa - Trường ĐH Y Dược TPHCM. Ảnh: NVCC

Năm thứ sáu, các môn học trở nên dồn dập với lượng kiến thức nặng, đặc biệt là giai đoạn thực hành lâm sàng Nội khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là môi trường có mặt bệnh phức tạp, kiến thức khó và thầy cô nghiêm khắc. Tỷ lệ trượt môn cao hơn nhiều học phần khác. Có những ngày, Phương gần như không có thời gian ngủ. Nhưng quan trọng hơn, Phương luôn nhắc mình về lý do chọn nghề, phân bổ thời gian hợp lý, chăm sóc sức khỏe và tìm nhóm học tập phù hợp - nơi mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao.

Thế Phương rút ra bài học lớn nhất cho mình là không ngừng học tập và rèn luyện. “Trong y khoa, mọi thứ thay đổi từng ngày, từng giờ. Nếu không chủ động trau dồi, mình sẽ dễ lỗi thời và bị bỏ lại phía sau, nhất là trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ như hiện nay”, Phương nói.

Một đỉnh sáng và một cú rơi

Nhìn lại hành trình 7 năm qua, Phương cho rằng “đỉnh cao” của mình là năm nhất đại học khi giành học bổng Xuất sắc duy nhất của khối Y19 và giải Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc. Còn “điểm rơi” sâu nhất là chỉ mới hai tháng trước, vì thiếu 0,5 điểm nên không thể theo học bác sĩ nội trú ở lĩnh vực mình đam mê.

Có nhiều lý do dẫn tới điều này nhưng theo Phương, có thể vì bản thân thiên về nghiên cứu khoa học, trong khi những năm cuối, tỷ trọng lâm sàng tăng cao khiến Phương chưa kịp thích ứng. “Ban đầu em rất buồn trước thất bại lớn ấy nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy, bởi em hiểu rằng cuộc sống vẫn trôi đi và không chờ đợi ai”, Phương nói.

Thế Phương đang học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt TPHCM. Ảnh: NVCC

Đang học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, Phương coi đây là cơ hội để tiếp xúc với môi trường y tế chuẩn quốc tế, hiện đại, đồng thời tận hưởng chính sách hỗ trợ bác sĩ trẻ, tiếp thêm động lực cố gắng, nâng cao kiến thức và kỹ năng, tiếp tục theo đuổi đam mê y học.

Những năm tháng qua, Phương đã tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh, cả từ đồng môn lẫn bệnh nhân. Khi chuẩn bị bước vào nghề, Phương chưa dám nói về việc “cống hiến cho xã hội”, bởi điều đó quá lớn lao. Em chỉ tự nhủ phải phấn đấu hết sức để không phụ lòng gia đình, bạn bè và những thầy cô đã dạy dỗ mình bằng cả tâm huyết.

“Trong bối cảnh mạng xã hội tràn ngập thông tin y khoa sai lệch khiến nhiều bệnh nhân rơi vào cảnh 'tiền mất tật mang', em mong bản thân đủ giỏi để giúp ích cho bệnh nhân - ít nhất là không làm tình trạng của họ xấu đi. Xa hơn, em muốn xây dựng niềm tin và lan tỏa kiến thức đúng đắn, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng”, Phương nói.