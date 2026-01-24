"Ở loạt đá luân lưu cân não, tôi ghi nhớ những chỉ dạy của các thầy về việc bay người thế nào, thói quen dứt điểm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc ra sao. Tôi rất cảm ơn các HLV vì kinh nghiệm, kiến thức đã chia sẻ", thủ môn Cao Văn Bình nói sau trận khi cùng U23 Việt Nam thắng luân lưu 7-6 U23 Hàn Quốc.

Trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, khi loạt luân lưu đưa đến lượt thứ 7, hậu vệ Bae Hyun Seo quyết định thực hiện cú sút chìm vào bên phải Cao Văn Bình. Thủ môn thuộc biên chế SLNA đoán đúng hướng và đổ người, đẩy quả bóng ra khỏi cầu môn, tạo bước ngoặt giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Cao Văn Bình có trận đấu xuất sắc. Ảnh: AFC

"Mỗi khi bước vào cầu môn để chuẩn bị cho một quả phạt đền, tôi lại nhìn thẳng vào mắt các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Nhờ đó tôi có thể đoán được hướng sút, bắt bài và cản phá được", thủ thành U23 Việt Nam tiết lộ.

Ngoài khả năng cản phá trong loạt luân lưu, Cao Văn Bình cũng gây ấn tượng mạnh khi tả xung hữu đột trước áp lực của U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi tung ra 32 cú sút, với 12 lần trúng đích, và Cao Văn Bình có 10 pha cứu thua thành công. Anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

"Trận đấu này rất quan trọng với U23 Việt Nam và cá nhân tôi, nhất là khi tôi lần đầu được bắt chính ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Tôi bất ngờ vì được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. Qua vài giải đấu tôi mới lại được ra sân. Tôi luôn trân trọng cơ hội có được, quyết tâm thể hiện mình và cũng kêu gọi đồng đội chơi hết sức để giành chiến thắng", Cao Văn Bình cho biết.

