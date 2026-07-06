Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 xác nhận việc Kiev đã từ chối đề xuất ngừng bắn tại thành phố Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine . Trước đó một ngày, Moscow đã gửi đề xuất này cho Kiev thông qua kênh liên lạc giữa các cơ quan an ninh.

"Phía Ukraine đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn. Chính quyền Kiev đã từ chối tiếp nhận thi thể của binh lính Ukraine thiệt mạng trong các trận giao tranh tại Konstantinovka", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Binh lính Nga tại tiền tuyến Donetsk. Ảnh: TASS

Diễn biến mới nhất xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka. Moscow ước tính quân đội Ukraine đã mất khoảng 13.500 binh sĩ trong các cuộc đụng độ ở thành phố này. Ngược lại, Ukraine vẫn tiếp tục bác bỏ thông tin Konstantinovka đã thất thủ, nhấn mạnh rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Cùng ngày 5/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào sân bay Hvardiiske tại bán đảo Crưm, hai cây cầu phục vụ hoạt động hậu cần ở Donetsk cùng hàng loạt kho đạn của Nga tại các vùng Donetsk, Luhansk và Kherson.

Tổng thống Ukraine nói Nga mất quyền kiểm soát Biển Đen

Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/7 cho biết Nga đã mất quyền kiểm soát Biển Đen, nhấn mạnh rằng Hải quân Ukraine đã thực hiện được những điều "mà nhiều người từng cho là không thể".

"Bắt đầu từ chiến dịch giành lại Đảo Rắn, sau đó là các chiến dịch nhằm vào hạm đội, cảng biển và lực lượng Nga tại bán đảo Crưm, Ukraine đã chứng minh rằng biển Đen và biển Azov không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các lực lượng Nga. Hiện tại mọi người đều có thể thấy rằng chúng tôi đã giành được thế chủ động", ông Zelensky nói.

Theo báo cáo trước đó của quân đội Ukraine, Hạm đội biển Đen của Nga đã mất 4 tàu chiến chủ lực, 15 tàu đổ bộ và 3 tàu hỗ trợ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin do ông Zelensky công bố.