Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine lúc sáng sớm nay (6/7) để đáp trả các vụ tập kích của binh lính Kiev vào Nga. Quân đội Nga tiết lộ họ nhắm mục tiêu vào các địa điểm có giá trị cao như sân bay, hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev cũng như các vùng Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassy và Chernigov.

Các vụ nổ lớn làm rung chuyển Kiev trong cuộc không kích dữ dội của Nga sáng sớm 6/7. Video: RT

Cụ thể, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các mục tiêu bị nhắm tấn công ở thủ đô Kiev là nhà máy sản xuất UAV quân sự quy mô lớn Abris PT, hãng sản xuất thiết bị vô tuyến được sử dụng trong UAV Burevestnik, nhà máy chế tạo xe bọc thép và đầu đạn tên lửa Ukr Armo Tekh, xưởng sản xuất xuồng không người lái hải quân Kuznia na Rybalskom và công ty Kvant chuyên chế tạo các bộ phận dẫn đường cho tên lửa Neptune của Ukraine.

Theo đài RT, tại vùng Kiev, các lực lượng Nga đã phóng hỏa lực vào nhà máy Vizar đang tham gia bảo trì hệ thống phòng không và UAV tầm xa cũng như một kho chứa nhiên liệu gần thành phố Vishnyovoe, nơi cung cấp xăng và dầu diesel cho quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine thông báo 34 địa điểm của nước này đã bị đạn pháo của đối phương bắn trúng. Nhà chức trách Ukraine nói quân Nga đã phóng 29 tên lửa đạn đạo trong cuộc không kích mới, nhưng không đề cập liệu hệ thống phòng không địa phương có đánh chặn thành công tên lửa thù địch nào hay không.

Phía Nga lưu ý việc Ukraine ngầm thừa nhận khả năng phòng thủ tên lửa suy yếu diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, các nước NATO dự kiến sẽ thảo luận về viện trợ dài hạn cho Kiev, điều một số quốc gia thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này đã lên tiếng phản đối.

Kiev lập luận rằng việc mở rộng các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga có thể làm thay đổi cán cân xung đột theo hướng có lợi cho họ, với điều kiện Ukraine nhận được hàng tỷ USD viện trợ bổ sung từ phương Tây.

Ngược lại, Moscow tin tình trạng thiếu hụt nhân lực ở Ukraine đang ngày càng trầm trọng và việc kéo dài xung đột chỉ càng làm trầm trọng hóa thêm tình trạng tham nhũng trong các quan chức Ukraine được tiếp cận viện trợ nước ngoài.

Ukraine bắn phá nhà máy lọc dầu Nga

Cùng ngày 6/7, báo Pravda trích dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay các lực lượng vũ trang nước này một lần nữa đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở thành phố Yaroslavl cũng như một loạt mục tiêu khác thuộc Nga như nhà máy lọc dầu Novatek-Ust-Luga gần khu dân cư Slobodka và địa điểm triển khai thường trực của Lữ đoàn tên lửa số 26 ở tỉnh Leningrad; trạm trung chuyển sản phẩm dầu mỏ nhẹ TES-Terminal-1 và 3 nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Hvardiiske trên bán đảo Crưm; cầu vượt đường sắt gần Dovzhansk ở vùng Luhansk.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía Ukraine công bố.