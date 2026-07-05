Hãng tin TASS dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 5/7 phát biểu: "Kiev và một số nhà bảo trợ ở châu Âu đang hướng tới việc kéo dài, thậm chí làm leo thang cuộc xung đột cũng như tiến hành các hành động khủng bố nhằm vào dân thường. Động thái này xuất phát từ những nhận thức sai lầm về tình hình trên tiền tuyến".

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này trong cuộc điện đàm mới đây.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã ca ngợi việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Konstantinovka ở Donetsk, miền đông Ukraine.

"Việc kiểm soát Konstantinovka là một thành công rõ ràng của chúng ta. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc giải phóng hoàn toàn Donetsk và đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi không biết Kiev sẽ diễn giải tình hình này ra sao, họ sẽ giải thích thế nào với người dân về việc mất 20% lãnh thổ", ông Medvedev nói.

Theo ông Medvedev, quân đội Nga sẽ tập trung thiết lập một hành lang an ninh trải dài qua các tỉnh Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv sau khi giành quyền kiểm soát Konstantinovka.

Nga thông tin về lính đánh thuê tại Ukraine

Hãng thông tấn TASS ngày 5/7 trích dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự tiết lộ hiện có khoảng 16.500 lính đánh thuê nước ngoài đang phục vụ trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang Ukraine.

"Phần lớn lính đánh thuê đến từ phương Tây như Anh, Đức, Canada và Mỹ đã rời Ukraine từ cuối năm ngoái. Thay thế họ là những người đến từ Mỹ Latinh, chủ yếu gồm công dân Colombia, Mexico, El Salvador và Venezuela. Số lính đánh thuê này chủ yếu hoạt động ở Kherson và Zaporizhzhia", nguồn tin của TASS cho hay.

Theo nguồn tin này, Kiev chuyển sang chiêu mộ lính đánh thuê Mỹ Latinh là vì chi phí trả lương thấp hơn đáng kể, trong khi binh lính phương Tây tốn kém và đòi hòi nhiều điều kiện hơn.

Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên.