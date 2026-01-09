Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7/1 có 34.759 nhà bị hư hỏng đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%; hoàn thành việc xây dựng lại 1.046 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, đạt 65,5%; đang tiếp tục tập trung xây dựng 551 nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1 theo đúng kế hoạch.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực, chủ động vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng phải phát huy tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "thừa thắng xông lên", quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" theo kế hoạch, hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở cho nhân dân trước ngày 15/1 để bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở.

Bàn giao nhà cho người dân. Ảnh: Sanh Lê

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội (đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh,...) cùng chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường để hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung".

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại được, nhất là những gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi để mọi người dân được hưởng thụ không khí vui tươi, phấn khởi.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" ngay sau khi hoàn thành chiến dịch (dự kiến trong ngày 15 hoặc 16/1).

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tổ chức, tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương xem xét, cân đối nguồn hỗ trợ đóng góp tự nguyện của nhân dân để triển khai phương án hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà ở bị hư hại do thiên tai, bão lũ phải sửa chữa tại 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng) và hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 đến nay (trên phạm vi toàn quốc).

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên cả nước chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, xác định đầy đủ, chính xác các hộ gia đình bị tác động ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở… từ đầu năm 2025 đến nay. Các địa phương chủ động cân đối nguồn lực hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, các thiết bị thiết yếu, nhất là tivi, tủ lạnh…