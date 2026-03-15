Theo báo Kyiv Independent, hãng thông tấn Kyodo ngày 14/3 dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tiết lộ Tokyo đang cân nhắc mua UAV của Ukraine để tăng cường năng lực phòng thủ.

"Phương án đang được xem xét là ký kết một thỏa thuận song phương về chuyển giao vũ khí đi kèm cơ chế bảo mật thông tin. Còn có một lựa chon khác là mua UAV của Israel, nhưng Tokyo cho rằng việc nhập khẩu khí tài của Ukraine sẽ ít gây tranh cãi hơn, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế có phản ứng trái ngược về cuộc xung đột Trung Đông", nguồn tin của Kyodo cho biết.

Binh lính Ukraine triển khai UAV trên tiền tuyến. Ảnh: NYT

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng ca ngợi khả năng của các UAV Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng đã chứng minh được hiệu quả trong thực chiến. "Thực tế là Nhật Bản còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực UAV, còn Ukraine đã liên tục nâng cấp thiết bị trong thời gian ngắn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, giúp chúng đạt hiệu suất tác chiến cao", quan chức này nhận xét.

Theo tờ Japan Times, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý phân bổ 277,3 tỉ Yen (khoảng 1,7 tỉ USD) trong năm tài khóa 2026 để tăng cường phòng thủ bằng thiết bị không người lái.

Trong các cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng bày tỏ mong muốn trao đổi công nghệ quốc phòng để đổi lấy viện trợ quân sự từ Nhật Bản. Quốc gia châu Á đang là một trong những nhà sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo giấy phép của Mỹ.

Từ trước tới nay, Nhật Bản vẫn luôn bị hạn chế về xuất khẩu vũ khí theo Hiến pháp hòa bình, nhưng Tokyo đang thúc đẩy việc nới lỏng các quy định về chuyển giao thiết bị quốc phòng.