Theo hãng tin Al Jazeera, Thủ tướng Carney ngày 19/4 cho biết Canada cần phải đánh giá lại các mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất của mình.

"Thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn và chia rẽ hơn. Chính quyền Mỹ đã làm thay đổi cách tiếp cận thương mại, nâng thuế quan lên mức cao nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Nhiều lợi thế trước đây của Canada, vốn dựa trên mối quan hệ gần gũi với Mỹ, nay đã trở thành điểm yếu. Đó là điều mà chúng ta cần khắc phục", ông Carney nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: NYT

Thủ tướng Carney nhấn mạnh các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép lớn lên ngành ô tô và thép của Canada, khiến nhiều người lao động gặp khó khăn. Cũng theo nhà lãnh đạo Canada, nước này sẽ nỗ lực đa dạng hóa quan hệ kinh tế và giảm phụ thuộc vào Mỹ, đồng thời tăng cường bảo vệ chủ quyền đất nước.

"Nước Mỹ đã thay đổi và chúng ta phải ứng phó. Tôi cam kết sẽ không 'tô hồng' các thách thức của đất nước", ông Carney cho biết thêm.

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada đã leo thang kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng. Không chỉ tăng thuế với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada như thép, nhôm và ô tô, ông Trump còn nhiều lần đề cập tới khả năng sáp nhập Canada và biến nước này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiếp tục chỉ trích Canada là một đối tác thương mại "khó tính", mô tả Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) là thỏa thuận "tồi tệ".