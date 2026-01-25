Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EFE/EPA/Pool

Theo hãng tin BBC, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/1, ông Trump viết: "Nếu Canada ký kết thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ ngay lập tức bị áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ".

Hiện chưa rõ ông Trump đang ám chỉ thỏa thuận nào trong bài viết trên. Tuần trước, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo "quan hệ đối tác chiến lược" với Trung Quốc và đồng ý giảm thuế quan.

Người đứng đầu Mỹ lưu ý, nếu Thủ tướng Carney cho rằng có thể biến Canada thành cảng trung chuyển để Trung Quốc gửi hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, ông ấy "đã nhầm to".

Ông Trump nhiều lần viện dẫn thuế quan nhằm gây sức ép buộc các quốc gia phải tuân theo ý muốn của mình và một số đe dọa đã thành công. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần rút lại những lời đe dọa cực đoan nhất liên quan đến thuế.

Vài ngày trước, ông Trump đã thu hồi đe dọa áp thuế trên diện rộng đối với một số quốc gia châu Âu phản đối Mỹ sáp nhập Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực. Lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố ông đã đạt được “khung thỏa thuận trong tương lai” về Greenland.

Trước đó, ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng Thương mại Canada phụ trách vấn đề Mỹ ra tuyên bố khẳng định: "Không có việc Canada theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc. Những gì đạt được là việc giải quyết một số vấn đề quan trọng về thuế quan".

Ông LeBlanc cho biết thêm, chính phủ nước này đang tập trung vào việc xây dựng nền kinh tế Canada mạnh mẽ hơn và tăng cường quan hệ đối tác thương mại "trên toàn thế giới". Canada đã tìm cách đa dạng hóa thương mại ngoài Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, sau những bất ổn do chính sách thuế quan của ông Trump gây ra.

Theo thỏa thuận đạt được tuần trước giữa ông Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh sẽ giảm thuế đối với dầu hạt cải của Canada từ 85% xuống 15% vào tháng 3, trong khi Ottawa sẽ đánh thuế xe điện Trung Quốc ở mức tối huệ quốc, giảm từ 100% xuống còn 6,1%.