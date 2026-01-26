Theo báo Global Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 26/1 đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% với Canada nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

"Trung Quốc và Canada đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và đã đạt được những thỏa thuận cụ thể nhằm xử lý thỏa đáng các vấn đề kinh tế, thương mại song phương, dựa trên cơ sở bình đẳng, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Những thỏa thuận thương mại này không nhắm vào bất kỳ bên thứ 3 nào, mà chỉ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới", ông Quách cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: CGTN

Phát ngôn viên Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn theo đuổi quan điểm tăng cường hợp tác cùng có lợi thay vì đối đầu, đồng thời phản đối tư duy "kẻ thắng, người thua" trên trường quốc tế.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cũng khẳng định Bắc Kinh vẫn giữ lập trường tăng cường hợp tác kinh tế với Ottawa trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược.

"Việc quan hệ song phương Trung Quốc - Canada phát triển ổn định sẽ tăng cường lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào sự phát triển của khu vực và trên toàn thế giới", thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ.

Vào ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại tự do với Bắc Kinh. "Nếu họ nghĩ Trung Quốc có thể biến Canada trở thành một 'cảng trung chuyển' để tuồn hàng hóa giá rẻ vào thị trường Mỹ thì họ đã nhầm to', ông Trump nói.