Theo hãng tin CNBC, Thủ tướng Canada Carney ngày 27/1 đã tiết lộ về nội dung cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Trump, qua đó bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng ông đã "rút lại các phát biểu ở Davos".

"Đây là điều cần phải nói rõ ràng, tôi đã điện đàm với Tổng thống Trump và tôi giữ vững lập trường về những gì mình đã nói tại Davos. Canada là quốc gia đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và chúng tôi đang đưa ra phản ứng thích hợp", ông Carney cho biết.

Về việc ông Trump cảnh báo áp thuế 100% với quốc gia láng giềng nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, ông Carney khẳng định Canada không có ý định thảo luận với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Canadian Press

"Tôi đã giải thích rõ với Tổng thống Trump về những cuộc tiếp xúc với Trung Quốc. Thỏa thuận gần đây giữa Canada với Trung Quốc chỉ nhằm cắt giảm các mức thuế vừa áp đặt trong một số lĩnh vực nhất định. Tôi cũng nói thêm với ông Trump về kế hoạch hợp tác kinh tế của Canada trong 6 tháng tới và ông ấy đã bày tỏ ấn tượng", ông Carney nói.

Cũng theo Thủ tướng Canada, ông và nhà lãnh đạo Mỹ cũng thảo luận về Ukraine, Venezuela và an ninh Bắc Cực trong cuộc điện đàm vừa qua.

Trong bài phát biểu tại Davos ngày 20/1, ông Carney đã chỉ trích việc các cường quốc sử dụng sức ép kinh tế đối với những quốc gia nhỏ hơn. Thủ tướng Canada cũng lấy dẫn chứng từ chính sách thuế quan của Mỹ để làm rõ quan điểm. Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó cho hay ông Carney đã "rút lại tuyên bố của mình khi điện đàm với Tổng thống Trump".