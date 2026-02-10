Hãng thông tấn Fox dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump phát biểu: "Tôi sẽ không cho phép cây cầu này đi vào hoạt động cho tới khi Mỹ được bồi hoàn đầy đủ cho mọi thứ chúng ta đã dành cho họ và quan trọng hơn là cho tới khi Canada đối xử với Mỹ bằng sự công bằng và tôn trọng. Quá trình đàm phán sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Ông Trump cho rằng Mỹ nên sở hữu ít nhất một nửa cây cầu, đồng thời thể hiện sự bất mãn khi Canada "hầu như không sử dụng vật liệu hay sản phẩm của Mỹ trong quá trình xây dựng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Ngoài những vấn đề đó, hiện Thủ tướng Mark Carney còn muốn ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Đây là động thái sẽ nuốt chửng Canada, kết thúc môn khúc côn cầu, trong khi Mỹ nhận được những mảnh vụn còn sót lại. Tôi sẽ không để điều này xảy ra", lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm.

Cầu Gordie Howe là công trình trị giá 4,7 tỷ USD, do chính phủ Canada tài trợ toàn bộ, sẽ nối liền bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ. Cây cầu được khởi công vào năm 2018 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ với việc xây dựng cây cầu, mô tả đây là "công trình liên kết kinh tế quan trọng giữa hai quốc gia".

Trong thời gian gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Canada đã leo thang khi ông Trump dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada vì Thủ tướng Carney ký thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc.