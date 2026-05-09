Với Ấn Độ, chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo nước ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đoàn đại biểu Việt Nam có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia. Điều này thể hiện sự coi trọng của Việt Nam dành cho quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra.

Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, còn Sri Lanka là Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới.

Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ. Các ban, bộ, ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng.

Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương.

Một trong những điểm nhấn quan trọng chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với “người bạn lớn” Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, qua đó thể hiện sự coi trọng với khu vực Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất". Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka. Ảnh: TTXVN

Các lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò, vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam - nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kỷ nguyên vàng của quan hệ hợp tác

Chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên.

Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện phản ánh sự tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Bộ trưởng Ngoại giao nêu rõ, những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác cụ thể...

Với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang “kỷ nguyên vàng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động mở đường bay Colombo - TPHCM. Ảnh: TTXVN

Với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới.

Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka.

Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả đã đạt được. Các bộ, ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc các thỏa thuận cấp cao, tích cực thúc đẩy hợp tác theo hướng lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo và lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu...

Tới đây, các bộ, ngành, địa phương cần dành nguồn lực thỏa đáng, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các thỏa thuận, cam kết đã đạt được.

Trong đó, với Ấn Độ, Việt Nam cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, du lịch.

Với Sri Lanka, Việt Nam sẽ tập trung hợp tác về hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.