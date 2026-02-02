Báo New York Post hôm 1/2 đưa tin, trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức vào tuần trước, Thủ tướng Merz cho biết Berlin đang thảo luận với nhiều đối tác về các giải pháp chung nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Anh và Pháp hiện là 2 quốc gia ở "lục địa già" sở hữu loại vũ khí này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DW

“Những cuộc thảo luận đang diễn ra và mới ở giai đoạn đầu. Tôi cần nhấn mạnh rằng sẽ không có quyết định nào được đưa ra vội vã và chúng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ”, ông Merz nói.

Theo New York Post, trong nhiều năm qua, các quốc gia châu Âu đã phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc trên dần lung lay kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Berlin đang bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo Hiệp ước Hai cộng Bốn mở đường cho việc tái thống nhất nước Đức vào đầu thập niên 1990. Ngoài ra, giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, Đức cũng tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.