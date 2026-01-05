Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1 đã đăng tải hình ảnh ông Kim Jong Un giám sát một vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm ở vùng biển phía đông.

"Vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 4/1, các tên lửa siêu vượt âm được phóng từ Ryokpho đã bay hơn 1.000km, sau đó đánh trúng mục tiêu chỉ định", KCNA cho biết.

Tại sự kiện, ông Kim đã nhấn mạnh nỗ lực tăng cường răn đe hạt nhân là "nhiệm vụ thiết yếu" nhằm đối phó với "cuộc khủng hoảng địa chính trị và các sự kiện quốc tế phức tạp gần đây".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm. Ảnh: Yonhap

"Các binh sĩ vận hành tên lửa đã thể hiện sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Triều Tiên và củng cố niềm tin vào lực lượng này. Chúng ta phải liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công. Tôi hy vọng tất cả lực lượng tên lửa sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu một cách nhất quán, thể hiện vai trò như một lá chắn đáng tin cậy để bảo vệ chủ quyền", ông Kim nói.

Theo hãng tin Yonhap, dù phía Bình Nhưỡng không nêu rõ "khủng hoảng địa chính trị gần đây" là gì nhưng Bộ Ngoại giao Triều Tiên trước đó đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. "Đây là hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất", Bình Nhưỡng gay gắt.