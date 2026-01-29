Báo The Hill dẫn bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/1 của Tổng thống Mỹ Trump cho biết: “Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng thỏa đáng - không vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, đây thật sự là điều cốt lõi… Như tôi từng nói với phía Iran trước đây, hãy đạt một thỏa thuận. Nhưng họ không nghe theo và rồi chiến dịch ‘Búa đêm’ diễn ra, một sự tàn phá lớn đối với Iran. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Đừng để điều đó lặp lại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Cảnh báo của ông Trump có nhắc đến chiến dịch tấn công "Búa đêm" của quân đội Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran gồm nhà máy làm giàu uranium Fordow, cơ sở hạt nhân Natanz và Trung tâm công nghệ hạt nhân Isfahan hồi tháng 6/2025. Washington sau đó khẳng định 3 cơ sở trên hứng chịu thiệt hại nặng nề vì các vụ không kích.

Chính quyền Tehran sau đó đã đáp trả lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc viết: “Lần gần đây nhất khi Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, họ đã lãng phí 7.000 tỷ USD và khiến hơn 7.000 người Mỹ thiệt mạng. Iran sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng và lợi ích chung. Nhưng nếu bị ép buộc, chúng tôi sẽ tự vệ và phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Tehran đã sẵn sàng “đặt ngón tay lên cò súng và ngay lập tức đáp trả bất kỳ sự gây hấn nào đối với lãnh thổ Iran”.