Theo đài RT, Phó đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Morgan Ortagus tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) rằng Washington “vẫn sẵn sàng đàm phán chính thức với Iran, nhưng chỉ khi Tehran sẵn sàng cho cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa”.

Bà Morgan Ortagus (áo đỏ hàng đầu) phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Middle East Online

“Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rõ về một số kỳ vọng đối với bất kỳ thỏa thuận nào. Quan trọng nhất là không thể có việc làm giàu uranium bên trong Iran và đó vẫn là nguyên tắc của chúng tôi”, bà Ortagus nhấn mạnh.

Bà Ortagus nói thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đơn phương rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với Iran vào năm 2018, từng “chìa cánh tay ngoại giao” với Tehran trong cả 2 nhiệm kỳ lãnh đạo Nhà Trắng của mình.

“Tuy nhiên, thay vì nắm lấy bàn tay ngoại giao đó, các ngài lại tiếp tục cho tay vào lửa. Thưa ngài, hãy tránh xa ngọn lửa ra và nắm lấy bàn tay ngoại giao của Tổng thống Trump”, Phó đặc phái viên Mỹ về Trung Đông hướng phát biểu đến Đặc phái viên Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani.

Ông Iravani đáp lại: “Chính quyền Tehran đánh giá cao bất kỳ cuộc đàm phán công bằng và có ý nghĩa nào, nhưng việc khăng khăng theo đuổi chính sách không làm giàu uranium là trái với quyền của chúng tôi với tư cách là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.

Đại diện Iran cáo buộc các yêu cầu của Mỹ có nghĩa “họ không theo đuổi cuộc đàm phán công bằng”. “Họ muốn áp đặt ý định từ trước của mình lên Iran. Tehran sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực và sự đe dọa nào”, ông Iravani cho hay.

Các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm khôi phục thỏa thuận JCPOA năm 2015, trong đó Tehran đã từ bỏ tham vọng hạt nhân quân sự để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, vẫn bị đình trệ kể từ tháng 6 khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công các địa điểm hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran.

Washington và Tel Aviv mô tả đó là các cuộc tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn tiến trình phát triển bom hạt nhân của Tehran. Song, chính phủ Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Tháng trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo Tehran sẽ xây dựng lại các địa điểm hạt nhân bị hư hại với “sức mạnh to lớn”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định nước này “không thể ngừng làm giàu uranium”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công mới nếu Iran khởi động lại các cơ sở hạt nhân của mình.