Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, các báo cáo, ý kiến đánh giá tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2025.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, xác định hội nhập là một trụ cột quan trọng trong tổng thể các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, qua đó góp phần cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế pháp lý phục vụ công tác hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Bộ Ngoại giao, hội nhập quốc tế góp phần hoàn thiện hệ thống đường lối, lý luận của Đảng; tạo thay đổi mạnh mẽ, sâu rộng trong tư duy, nhận thức của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, hội nhập quốc tế huy động được sự vào cuộc ngày càng tích cực, chủ động của các bộ, ngành, địa phương và người dân.

Hội nhập quốc tế góp phần hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia theo hướng tinh gọn, hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước.

Tâm thế hội nhập quốc tế của đất nước được nâng lên một mức mới, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, góp phần bảo đảm 3 mục tiêu chiến lược là duy trì hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài cho phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội nhập kinh tế quốc tế đưa đất nước chuyển đổi trạng thái nhanh, thích ứng với biến động từ môi trường bên ngoài, "hóa giải thách thức, nắm bắt cơ hội, hiện thực hóa mục tiêu". Vị trí, vai trò của đất nước tăng lên và đạt những kết quả cụ thể, nổi bật là trong khi thương mại, đầu tư toàn cầu có xu thế sụt giảm thì kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục mới.

Hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh được triển khai toàn diện, đồng bộ. Việt Nam phát huy vai trò chủ động dẫn dắt trên nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực (như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, WEF, BRICS mở rộng, Thượng đỉnh G20), nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của bạn bè và đối tác quốc tế.

Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ phát huy vai trò chủ công trong huy động tri thức, nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế; tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân…

Hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... được chú trọng triển khai tích cực, tạo thế đan xen lợi ích với nhiều đối tác quan trọng, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Số lượng các cam kết, thỏa thuận quốc tế ký trong các hoạt động đối ngoại cấp cao ngày càng tăng; các lĩnh vực cam kết, thỏa thuận ngày càng đa dạng, ngày càng bám sát và đi vào những ưu tiên chiến lược của đất nước. Trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, trong đó riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn giai đoạn trước đó.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế từ "mở rộng quan hệ" sang "nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu", từ "tham gia" sang "dẫn dắt, định hình" với tinh thần chủ động, tích cực; đồng thời phải không ngừng thích ứng chủ động, linh hoạt, hiệu quả với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: hội nhập quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực thực hiện hội nhập quốc tế.

Có 3 mục tiêu quan trọng trong hội nhập quốc tế là: góp phần nâng cao tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước; góp phần chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược, trong đó có khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, văn hóa…

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị, quân sự, an ninh sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại, quốc phòng và an ninh tạo thành "phòng tuyến tổng hợp từ xa" trong hội nhập quốc tế, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.

Thủ tướng yêu cầu làm mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung vào các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, năng lượng hạt nhân, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hội nhập văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác...