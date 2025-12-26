Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của đại hội như: Trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cần; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm đại hội…

Đặc biệt, Thủ tướng đã xem và duyệt chương trình chính của đại hội như văn nghệ chào mừng, phóng sự báo cáo về phong trào thi đua, chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến…

Thủ tướng yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và tại các hoạt động, triển lãm, trưng bày, văn nghệ để đại hội toát lên được tổng thể không gian hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn thi đua mới.

Thủ tướng cùng các lãnh đạo kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổng kết các phong trào thi đua phải khẳng định tính kế thừa, phản ánh tổng thể, toàn diện, cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27/12; với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ. Ảnh: Nhật Bắc

Trong đó, có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay (21 cá nhân); 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực; 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đại biểu cao tuổi nhất là Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi).

Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua, đề ra và phát động phong trào thi đua giai đoạn tới; đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.