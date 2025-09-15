Theo đài truyền hình NDTV, Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki ngày 14/9 tuyên bố, bà sẽ chỉ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chính phủ trong vòng 6 tháng, sau đó sẽ trao lại trách nhiệm này cho quốc hội và nội các khóa mới.

"Tôi không ở đây để nếm trải hương vị của quyền lực. Sau 6 tháng, chúng tôi sẽ trao lại chính quyền cho quốc hội mới. Chúng tôi sẽ không thành công nếu không có sự ủng hộ của tất cả mọi người", bà Karki cho biết. Nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal cũng kêu gọi toàn bộ người dân bình tĩnh hợp tác để tái thiết đất nước, nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời sẽ ưu tiên giải quyết các yêu cầu của thế hệ trẻ.

Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki. Ảnh: NYT

"Chúng ta phải làm việc theo cách tư duy của thế hệ Z. Họ đang yêu cầu chấm dứt vấn nạn tham nhũng, tạo ra một môi trường quản trị tốt và bình đẳng về kinh tế. Tôi và tất cả quan chức phải nỗ lực thực hiện điều đó", bà Karki nói.

Bà Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời sau các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ram Chandra Paudel với Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel và những người biểu tình.

Các cuộc biểu tình của thế hệ Z tại Nepal vào tuần trước đã khiến 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương. Bà Karki được coi là lựa chọn ưu tiên của những người biểu tình. Họ ca ngợi nữ Thủ tướng là người liêm chính và có lập trường cứng rắn với nạn tham nhũng.