Theo tờ The Sun, chiếc máy bay của hãng hàng không Saurya chở theo 19 người đã bị rơi và bốc cháy sau khi trượt khỏi đường băng trong lúc cất cánh tại Sân bay Quốc tế Tribhuvan của Nepal.

Tờ Katmandu Post đưa tin, 18 thi thể đã tìm thấy trong đống đổ nát. Vụ việc xảy ra khi máy bay di chuyển từ Kathmandu tới thị trấn nghỉ dưỡng Pokhara.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người chạy trên cánh đồng về phía chiếc máy bay đang bốc cháy để giúp tìm kiếm những người sống sót. Các nhân chứng kể lại máy bay bất ngờ lật nhào giữa không trung, khi cánh máy bay va chạm với mặt đất, và ngay lập tức bốc cháy.

Cuộc điều tra về nguyên nhân khiến máy bay trượt khỏi đường băng đang được tiến hành. Trong khi đó, Sân bay Quốc tế Tribhuvan đã bị đóng cửa khi các dịch vụ khẩn cấp và quân đội Nepal có mặt tại hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nepal bay qua không phận của họ vì lo ngại vấn đề an toàn.

Thành tích an toàn hàng không của Nepal ở mức kém, do nước này thiếu công tác đào tạo phi công và bảo trì máy bay. Yếu tố thời tiết và địa hình nhiều núi đá cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn kể cả đối với những phi công giàu kinh nghiệm nhất.

Vào tháng 1/2023, Nepal từng chứng kiến vụ tai nạn hàng không kinh hoàng khiến 69 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn: