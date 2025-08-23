Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các địa phương hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các trung tâm phục vụ hành chính công cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ. Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Thủ tướng: Việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu. Ảnh: Nhật Bắc

Tính đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Còn 354 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Còn 601 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, các đại biểu cho rằng, việc thực hiện giải quyết công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn...

Lãnh đạo các bộ, ngành cho biết đã cử cán bộ và sẵn sàng cử cán bộ từ bộ, ngành xuống tỉnh, thành phố, thậm chí cấp xã để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại giang sơn nhằm trang bị hành trang mới, tạo khí thế, động lực mới để cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Việc vận hành cơ bản "thuận buồm xuôi gió", đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo là không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, hoàn thiện dần; song có những vấn đề không thể giải quyết được ngay nhưng cũng không thể để kéo dài mãi; mà quyết tâm phải cao, nỗ lực phải cao, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ...Ảnh: Nhật Bắc

Về thể chế, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ. Việc này phải đặt lên hàng đầu, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đây cũng là nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Về tổ chức và biên chế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn làm sao cho phù hợp, trơn tru, vận hành hiệu quả nhất. Các cơ quan tiến hành rà soát tổng thể, phân loại, trước mắt những vị trí nào thiếu thì cần sớm bổ sung.

Về tăng cường cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải căn cứ nhu cầu của địa phương, từ đó bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý trên cơ sở sự điều phối của địa phương, tránh lãng phí, tránh bỏ sót và chồng chéo.

Các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, tiếp tục hướng dẫn, tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song cũng không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nếu cần phải đề xuất, nếu thừa thì điều chuyển, thiếu phải bổ sung, đồng thời tiếp tục hướng dẫn cho địa phương về thực hiện mua sắm, về thu, chi tài chính, ngân sách.

Trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch, cần xác định định hướng phát triển, khai thác không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị cấp xã, cấp tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh và cấp xã cần tích cực, chủ động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền...