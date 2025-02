Thủ tướng Christopher Luxon sẽ tới Hà Nội và TPHCM, tháp tùng có đoàn lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của New Zealand.

Trước chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Christopher Luxon đã có những chia sẻ về quan hệ hai nước.

“Việt Nam là một ngôi sao đang lên của Đông Nam Á, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của tôi sẽ tiếp thêm sinh lực cho mối quan hệ của chúng ta, củng cố thương mại song phương và mở ra cánh cửa với nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp...”, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết.

Thủ tướng New Zealand chia sẻ, thương mại hai nước đã tăng trưởng 40% trong 5 năm qua, tuy vậy vẫn còn nhiều dư địa. Ông nêu cam kết cùng lãnh đạo Việt Nam hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm New Zealand hồi tháng 3/2024. Ảnh: Nhật Bắc

Nhà lãnh đạo New Zealand nhận xét, với hơn hai thập kỷ tăng trưởng kinh tế trên 5% mỗi năm và dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam là một thị trường với nhiều cơ hội rất lớn của New Zealand, đặc biệt là trong giáo dục và cung cấp thực phẩm, đồ uống chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand sẽ có cuộc hội đàm nhằm thảo luận về hợp tác, các biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược. Thủ tướng Christopher Luxon cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Bài phát biểu của ông Christopher Luxon tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh New Zealand cũng kỷ niệm 50 năm quan hệ với ASEAN.

“An ninh và thịnh vượng trong tương lai của New Zealand gắn liền với thành công của ASEAN và các nước thành viên. Chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc thêm quan hệ với ASEAN...”, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết.

Về quan hệ Việt Nam - New Zealand, New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975.

Tính đến tháng 2/2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 12 vào thị trường New Zealand, còn nhập khẩu đứng thứ 18 của New Zealand.

New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam (xếp thứ 41 về xuất khẩu và 37 về nhập khẩu). Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm.

New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm. Hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật.

Trong an ninh - quốc phòng, New Zealand hỗ trợ Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn về chống khủng bố, kỹ thuật hình sự và điều tra, phòng chống tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao.

Nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng trong quan hệ hai nước. Việt Nam đã mở cửa thị trường cho khoai tây củ thương phẩm, thịt bò đông lạnh, quả kiwi, táo, bí ngô, dâu tây của New Zealand.

New Zealand đã cấp phép cho xoài, thanh long, chôm chôm, chanh và bưởi của Việt Nam. New Zealand đang đề xuất mở cửa thị trường cho mật ong, lê, thịt hươu, thịt nai. Việt Nam đề xuất mở cửa thị trường cho nhãn, vải, hoa cắt cành.