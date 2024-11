Chiều 15/11 (sáng 16/11 giờ Việt Nam), nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao APEC 2024 tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp với lãnh đạo một số nền kinh tế APEC.

Gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với New Zealand.

Hai lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand phát triển sâu rộng và hiệu quả, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác Chiến lược vào năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới mốc 3 tỷ USD vào năm 2026 và đặt mục tiêu lớn hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Christopher Luxon đề xuất hai bên mở rộng hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao...

Việt Nam là đối tác ưu tiên của New Zealand trong khu vực, Thủ tướng Luxon cũng đề xuất hai bên tích cực phối hợp, đề ra lộ trình xem xét nâng quan hệ lên tầm cao mới.

Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, hai lãnh đạo nhất trí phối hợp đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh Indonesia luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam - Đối tác Chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hướng tới năm 2025 kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 80 năm Quốc khánh hai nước.

Indonesia nhất trí cùng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD, tạo thuận lợi cho nông, thủy sản và sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, đẩy nhanh đàm phán ký kết hợp tác thương mại gạo.

Indonesia cũng ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong hạn chế tối đa hoạt động khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhất trí cùng tìm biện pháp sáng tạo để thúc đẩy hợp tác nghề cá.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh ông Lý Gia Siêu đã quan tâm, chỉ đạo nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. Ảnh: TTXVN

Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng, ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, Luật Cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong, ủng hộ Hong Kong phát triển thịnh vượng.

Ông Lý Gia Siêu cho biết sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8, trao đổi đoàn các cấp, doanh nghiệp và người dân hai bên sôi động hơn. Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong coi trọng phát triển quan hệ thực chất, cùng có lợi với Việt Nam.

Với việc Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hong Kong trong ASEAN, ông Lý Gia Siêu tin tưởng quan hệ kinh tế-thương mại hai bên còn nhiều dư địa phát triển.

Hai bên sẽ thúc đẩy thiết lập khuôn khổ hợp tác; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, tài chính; thúc đẩy hợp tác kết nối chiến lược, khuyến khích doanh nghiệp Hong Kong đầu tư kết nối hạ tầng quy mô lớn, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp bảo hộ công dân, tư pháp và thực thi pháp luật, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong; tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch...