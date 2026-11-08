Chiều 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản.

Theo TTXVN, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn tại sân bay quốc tế Haneda có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và phu nhân; cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyến thăm là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng; đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trụ cột.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Đại diện Nhà nước Nhật Bản cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ cùng nhau trao đổi về các biện pháp mở rộng và làm sâu rộng hơn những lĩnh vực hợp tác mới, những lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu và cũng là những nội dung mà hai bên còn nhiều dư địa phát triển. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ tập trung ưu tiên phát triển những lĩnh vực này trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, có thể thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, từ cấp lãnh đạo đến người dân, thông qua nhiều kênh khác nhau như Đảng, Chính phủ và Quốc hội.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. Ảnh: TTXVN

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Một bước phát triển rất đáng chú ý khác là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành trụ cột hợp tác mới giữa hai nước.

Quan hệ giữa nhân dân và các địa phương hai nước ngày càng gần gũi, mật thiết. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản đã có hơn 100 cặp quan hệ hợp tác địa phương.

Chuyến thăm sẽ cụ thể hóa thêm tiềm năng, kết quả hợp tác, củng cố thêm chặng đường gắn bó giữa hai đất nước, để tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

Quốc hội Nhật Bản dành nghi thức trang trọng chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Thượng viện Nhật Bản mới đây cũng có thông báo ngày 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản. Cơ quan lập pháp tối cao nước chủ nhà sẽ dành nghi thức trang trọng để chào mừng nhà lãnh đạo Việt Nam và phu nhân.

Về nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, truyền thông Nhật Bản nhận định, trong bối cảnh cả Nhật Bản cũng như Việt Nam đều đang nỗ lực tăng cường quan hệ và Nhật Bản tiếp tục là quốc gia hỗ trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam, bài phát biểu sẽ đề cập việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.