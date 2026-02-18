Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng ông Mori Eisuke nhân dịp ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Hạ viện Nhật Bản hôm nay bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, với nội dung thảo luận tập trung vào dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 4. Trong phiên toàn thể chiều cùng ngày, Hạ viện bỏ phiếu tái bổ nhiệm bà Takaichi Sanae (64 tuổi) làm Thủ tướng.

Bà Takaichi dự kiến công bố nội các mới trong hôm nay. Các vị trí trong chính quyền được cho là không thay đổi so với khi bà đắc cử hồi tháng 10/2025.

Bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025.

Hạ viện Nhật Bản bầu cựu Bộ trưởng Tư pháp Eisuke Mori, nghị sĩ kỳ cựu của LDP, làm Chủ tịch, ông Keiichi Ishii của Liên minh Cải cách Trung dung (CAR) đối lập làm Phó Chủ tịch.