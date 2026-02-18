Trang thông tấn Kyodo News đưa tin, Hạ viện Nhật Bản ngày 18/2 bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, với nội dung tập trung vào dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026. Trước khi phiên họp diễn ra, toàn bộ thành viên Nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp Nhật. Cũng trong phiên họp chiều cùng ngày, Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu tái bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng.

Bà Sanae Takaichi hôm 18/2. Ảnh: Kyodo News

Dự kiến, bà Takaichi sẽ thành lập Nội các mới vào cuối ngày 18/2 và dường như tất cả các bộ trưởng của bà, trong đó có Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi sẽ giữ nguyên chức vụ mà họ từng đảm nhiệm.

Theo Kyodo News, bà Takaichi sẽ có cuộc họp báo vào tối 18/2 để giải thích về chính tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt” của bà, cũng như kế hoạch tạm ngừng thuế tiêu tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổ chức hôm 8/2, đảng LDP của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi đã có chiến thắng vang dội khi giành được 316 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, vượt xa con số 233 ghế cần thiết để đạt đa số.