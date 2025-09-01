Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Putin về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; cảm ơn Nga đã cử đoàn do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga dẫn đầu sang tham dự lễ kỷ niệm và đoàn quân nhân sang tham gia diễu binh.

Đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam giải phóng ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Nhật Bắc

Hai bên bày tỏ sự hài lòng về những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự điều hành của hai Chính phủ, nhiều vấn đề trong quan hệ Việt - Nga đã được tháo gỡ, tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác tất cả lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Nga Putin nhất trí cần tiếp tục triển khai lĩnh vực hợp tác đã thỏa thuận nhân dịp các chuyến thăm cấp cao; nhất trí với các đề xuất hợp tác mà Thủ tướng nêu. Ông khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Nga triển khai hợp tác cùng phía Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng khẳng định sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh của Việt Nam tới đây thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng thông báo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vừa tổ chức mít tinh kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam hôm 30/8 với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân Lào.

Lào sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ và phát huy quan hệ hợp tác khăng khít, chặt chẽ với Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí nỗ lực giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc, tồn đọng; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thương mại biên giới, mở rộng danh mục ưu đãi thuế quan, đẩy mạnh kết nối hạ tầng thương mại biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Nhật Bắc

Hai nước tăng cường hợp tác lĩnh vực thăm dò, khảo sát khoáng sản, công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số; tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với lợi ích của hai bên.

Hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Chiến lược toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh cho biết Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đồng chí, anh em, gắn bó và cùng chia sẻ tương lai.

Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giới thiệu một số thành tựu trong công tác hoàn thiện lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Đó là, 3 trụ cột chính là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; 6 nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, đối ngoại, an ninh quốc phòng, văn hóa, công bằng xã hội, xây dựng Đảng; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình đó, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn tham khảo những bước phát triển mới về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh đánh giá cao những thành quả, sáng tạo lý luận quan trọng của Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là kết hợp Chủ nghĩa Mác với thực tiễn của Việt Nam.

Ông bày tỏ luôn dõi theo và khâm phục về những bước tiến lớn gần đây trong cải cách của Việt Nam, thể hiện qua việc nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân được nâng cao đáng kể.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh chia sẻ và giới thiệu một số thành quả sáng tạo mới về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai nước có những điểm tương đồng sâu sắc về hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông Vương Hộ Ninh mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov...