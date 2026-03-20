Việt Nam luôn coi Nga là một đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nga đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nền tảng 75 năm hữu nghị truyền thống, không ngừng được lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp.

Trong chuyến thăm Nga hồi cuối tháng 2, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Putin. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung.

Việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.