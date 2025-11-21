Triển khai cam kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam (tháng 10 vừa qua), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Ciryl Ramaphosa đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược - dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.

Tổng thống Cyril Ramaphosa nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Nhật Bắc

Hai lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, cụ thể hóa nội dung tuyên bố chung nhằm tạo đột phá và đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước; sớm đàm phán một thỏa thuận và thành lập ngay một nhóm công tác về thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên. Hai nước phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4-5 tỷ USD trong 2 đến 3 năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nam Phi thúc đẩy việc sớm chính thức khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi (SACU), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư, nhất là về cơ sở hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản, năng lượng, sản xuất xe điện, phát triển ngành Halal...

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án 5G, chuyển đổi số tại Nam Phi...

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, sớm ký kết thêm văn kiện hợp tác, tạo khung khổ pháp lý, thể chế cho quan hệ hai nước như các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hợp tác phòng chống tội phạm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cyril Ramaphosa nhất trí việc hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau nhiều hơn nữa tại diễn đàn đa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng thống Cyril Ramaphosa đánh giá cao và ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt nhấn mạnh ủng hộ cách tiếp cận thực tiễn, hiệu quả, tinh thần hành động khẩn trương của Việt Nam.

Tổng thống cam kết chỉ đạo cơ quan chức năng Nam Phi phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để sớm hiện thực hóa các nội dung đã được hai bên thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Nam Phi đã luôn bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, đấu tranh vì quyền con người. Ngày nay, hai nước sẽ bên nhau trong xây dựng và phát triển đất nước trên tinh thần tin cậy, đồng chí anh em.

Việt Nam có thể hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay cũng tiếp Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trên tinh thần Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng mời lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi cùng doanh nghiệp sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng cũng khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp Nam Phi đầu tư vào Việt Nam và Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sang Nam Phi.

Thủ tướng cho biết Việt Nam có 17 FTA với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đồng thời, Việt Nam có thế mạnh nông nghiệp, như có loại gạo 3 lần đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam có thể sang đầu tư tại Nam Phi và xuất khẩu tại chỗ, qua đó hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho Nam Phi và khai thác thị trường hơn 1 tỷ dân của châu Phi.

Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock cho rằng Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo Việt Nam "tuyệt vời nhất thế giới" trong khi Nam Phi sử dụng ngày càng nhiều lúa gạo. Hai nước cũng có nhiều tiềm năng thúc đẩy du lịch, muốn hiểu văn hóa Á Đông thì phải tới Việt Nam.

Ông khẳng định Nam Phi có thể học hỏi nhiều bài học kinh nghiệm của Việt Nam và các doanh nghiệp Nam Phi cũng có thể học hỏi các doanh nghiệp Việt Nam.