Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng nay chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành ưu tiên việc trực tiếp phụ trách, tập trung nguồn lực và chịu trách nhiệm chính đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành mình. Ông đồng thời cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, báo cáo, tờ trình để các bộ, ngành tiếp thu và hoàn thiện.

Trong đó, với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý không để phát sinh quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu bám sát và thể chế hóa đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nghiên cứu, bổ sung quy định cơ chế, quy trình chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở; các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê; hoàn thiện quy định về Quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương.

Còn với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần đánh giá đầy đủ hơn tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng.

Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án "Luật Đô thị đặc biệt" thành "Luật Phát triển đô thị", bảo đảm phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật (TPHCM, các thành phố trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế đặc biệt).

Không vì lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung

Cũng theo Cổng TTĐT Chính phủ, Thủ tướng lưu ý tới việc nghiên cứu kỹ vấn đề ủy quyền lập pháp của địa phương và tuân thủ tối đa chủ trương của Trung ương liên quan đến ngân sách và thuế.

Đối với hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua các chính sách lớn như: quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng; cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường; số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông; nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật. Ảnh: Nhật Bắc

Với tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án lớn, mới, phức tạp, tổng mức đầu tư lớn, do đó việc triển khai phải đánh giá tổng thể các yếu tố, rà soát kỹ chi phí, suất đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - tài chính, tránh thất thoát, lãng phí.

Về tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, theo Thủ tướng, đây là dự án công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030 đi qua 7 tỉnh, thành phố, có quy mô đặc biệt lớn, phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, rà soát kỹ suất đầu tư gắn với hạch toán hiệu quả kinh tế, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, nghiên cứu hình thức hợp tác công tư.

Nhấn mạnh các quan điểm về công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật, không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

"Chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, điều kiện nhiều hơn chứ không phải đẩy việc, đẩy rủi ro cho cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi hơn chứ không phải tạo thêm thủ tục, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp” - Thủ tướng quán triệt.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, cần hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều nghị định hướng dẫn cho cùng một nội dung luật để tránh gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực.