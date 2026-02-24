Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng nay tới thăm, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ.

Lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá sau 10 tháng kiện toàn, chuyển từ mô hình Ban Công tác đại biểu sang Ủy ban Công tác đại biểu theo cơ chế tập thể, Ủy ban đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.

Năm 2025 cũng là năm thực hiện cuộc “cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy. Ủy ban Công tác đại biểu đã tham mưu tích cực trong việc kiện toàn các ủy ban của Quốc hội, việc sắp xếp các bộ, ngành và tổ chức chính quyền cấp tỉnh, cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3.

“Thời gian không còn tính bằng ngày mà tính bằng giờ. Mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định”, ông nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Ông cũng lưu ý Ủy ban cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16, thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết. Ủy ban cũng cần đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của HĐND các cấp.

Nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm

Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban đã chủ trì tổ chức thành công diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát. Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên được tổ chức, thể hiện quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo hướng “trúng và đúng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: Quốc hội

Trong công tác dân nguyện, Ủy ban tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động tiếp công dân. Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ này là việc xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo dân nguyện hằng tháng. Đây là cách làm mới, thể hiện sự đổi mới trong tổng hợp, phân tích ý kiến cử tri và nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Quốc hội cho biết công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong đó, công tác dân nguyện và giám sát cần được nâng lên.

Ủy ban cần chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa thông qua hệ thống thông tin nhiều chiều. Chủ tịch Quốc hội “đặt hàng” Ủy ban khai thác hiệu quả mạng lưới rộng khắp, gồm đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương, HĐND cấp tỉnh, cấp xã, phường trên cả nước để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn ở cơ sở.

Ủy ban cần tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: Quốc hội

Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với nhiều năm phụ trách, gắn bó, theo dõi hoạt động của Ủy ban, ông hiểu rõ đặc thù, tính chất công việc cũng như khối lượng nhiệm vụ lớn mà các thành viên đảm nhiệm.

Hầu hết các vấn đề xã hội thuộc phạm vi phụ trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Đây là lĩnh vực trực tiếp tạo dựng đời sống tinh thần của nhân dân nên cùng với phát triển kinh tế thì phải đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Ủy ban cần chủ động theo dõi, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề nổi lên như quản lý di tích lịch sử - văn hóa, hoạt động của văn nghệ sĩ, báo chí, truyền thông…

Ông cũng lưu ý Ủy ban chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ủy ban có 15 thành viên được giới thiệu tái cử, có 10 người không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Chủ tịch Quốc hội mong những cán bộ thôi nhiệm vụ khi tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc về địa phương thì vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội - mái nhà đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Với các cán bộ ứng cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri, nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện.