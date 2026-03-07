Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án ứng phó rủi ro từ bên ngoài, bảo đảm an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng ổn định, nhất là các kịch bản cụ thể ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân đầu tư công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Qua ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, về tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn; logistics.

Theo Thủ tướng phải nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Thủ tướng cũng cho rằng cần vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Về nhóm giải pháp năng lượng, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ...

Về tự chủ chiến lược, Thủ tướng đề nghị phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển

Về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên; huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025.

Ảnh: Nhật Bắc

Về nguồn lực con người, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nhân tố quyết định vận mệnh đất nước, quyết định các chuyển đổi, sự thay đổi trạng thái. Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển như về chế độ, chính sách, tiền lương, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và không động cơ cá nhân, không vụ lợi cá nhân, không tham nhũng.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Thủ tướng quán triệt tinh thần kiến tạo, đổi mới, tháo gỡ được những điểm nghẽn hiện nay và đặc biệt là khuyến khích đổi mới sáng tạo; giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp bằng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, giảm chi phí tuân thủ qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...

Thủ tướng lưu ý, chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở.



