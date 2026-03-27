Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh. Ông có trình độ cử nhân Quan hệ quốc tế tại HV Quan hệ quốc tế (nay là HV Ngoại giao Việt Nam), thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại HV Ngoại giao Việt Nam.

Ông Giang bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác trong các lĩnh vực ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, chính trị đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ông Đặng Hoàng Giang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Minh Nhật

Bên cạnh đó, Thủ tướng quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường ĐH Ngoại thương năm 1995, tốt nghiệp thạc sĩ về Kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan. Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành Kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác như Phó trưởng khoa Kinh tế, Trưởng khoa Kinh tế, Phó hiệu trưởng rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM. Ngày 22/9/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.