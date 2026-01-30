Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345km cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn, vượt chỉ tiêu 3.000km Chính phủ đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, chủ trương đúng, triển khai phải nhanh, thực hiện phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, làm đến cùng, lấy hiệu quả là thước đo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động triển khai công việc, không trông chờ, ỷ lại.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không": "Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm". Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải đề cao trách nhiệm, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các kế hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật-mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, giá cả.

Thủ tướng lưu ý cần phòng, chống lãng phí, tiêu cực, phát hiện sớm, điều chỉnh ngay từ đầu với thực hiện không để sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn.

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy phải vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc để giải phóng mặt bằng nhanh, đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Việc lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, chỉ định thầu phải bảo đảm làm đúng luật pháp, làm "đúng, trúng", bảo đảm hiệu quả; dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, tránh việc bán thầu, thông thầu, "quân xanh, quân đỏ"; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng cho rằng, với đường bộ cao tốc, cần ưu tiên chọn thầu đối với những tập đoàn, doanh nghiệp uy tín đã từng làm tốt ở những dự án cao tốc đã hoàn thành.

Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ rút kinh nghiệm để triển khai nhanh hơn phần việc trên địa bàn của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng cùng Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét các dự án, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án ngay từ đầu và khi phát hiện những vấn đề không bình thường, vấn đề mới nổi lên, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng.

Tích cực thanh tra, kiểm tra, "ai sai thì phải bị xử lý"

Các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân trên công trường phát huy cao độ tinh thần yêu nước, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp"; cùng các địa phương không để người lao động "cô đơn trên công trường"...

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phối hợp xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm của đầu tư công trung hạn, bảo đảm đến năm 2030 đạt được mục tiêu hoàn thành ít nhất 5.000km đường bộ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo cần ưu tiên các đoạn tuyến ở ĐBSCL để hết năm 2026 này phải hoàn thành 600km đường cao tốc ở khu vực, đến năm 2030 phải hoàn thành tiếp 600km nữa.

Với việc đầu tư xây dựng, mở rộng các sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo…, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, tích cực; tích cực thanh tra, kiểm tra, "ai sai thì phải bị xử lý", nhưng không để ảnh hưởng tới các dự án; đồng thời tích cực mở rộng về quy mô, các đường bay. Tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu, khôi phục sân bay Nà Sản.

Về các dự án bến cảng, nhất là Cái Mép-Thị Vải, Lạch Huyện, Hòn Khoai, Liên Chiểu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện đầu tư, mở rộng; phát triển kinh tế sân bay, kinh tế hàng không. Thủ tướng cũng lưu ý triển khai nhanh các dự án giao thông kết nối các cảng biển, các sân bay, nhất là sân bay Long Thành, đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Liên quan vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên tinh thần hết sức linh hoạt, không để ách tắc.

Tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khai thác tối đa các mỏ ở địa phương để cung cấp cho ĐBSCL, các địa phương có các mỏ nguyên vật liệu thông thường (cát, đá, sỏi...) chủ động phối hợp với các địa phương khác, các nhà thầu, chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu cho các công trình.