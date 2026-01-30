Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, phải triển khai ngay các công việc sau Đại hội 14 của Đảng, với tinh thần hành động, chủ trương đúng thì phải triển khai nhanh, phải đạt hiệu quả cao nhất, lấy đó làm thước đo.

Phiên họp nhằm rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ phiên họp thứ 22 đến nay, tiến độ triển khai các dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo; phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc; rà soát lại việc kiểm toán, thanh quyết toán đúng quy định, thời hạn.

Thủ tướng đề nghị rà soát việc triển khai các dự án, công trình giao các địa phương, những vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh bảo đảm tiến độ các dự án phải bảo đảm chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu rà soát việc triển khai các dự án, công trình giao các địa phương thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ, như dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…

"Không để tình trạng "1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm" dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực", người đứng đầu Chính phủ lưu ý.

Thủ tướng chỉ đạo các địa bàn miền núi rất khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc để phát triển nhanh, làm thay đổi các vùng đất này. Các địa phương phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", không trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu, rà soát lại các dự án, công trình quan trọng để điều chỉnh kịp thời, hết sức lưu ý, quan tâm, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện xây dựng công trình, cơ quan thanh tra phải tích cực vào cuộc hơn nữa, không để "khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn"; tinh thần là "ai sai thì phải xử lý" nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án.

Thủ tướng nêu rõ, đến năm 2030 phải hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc, do đó phải có giải pháp ngay về phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay với tinh thần "không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm", đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong năm 2025 các bộ, ngành, các địa phương, nhất là các thành viên Ban Chỉ đạo cùng các cơ quan chuyên môn giúp việc đã nỗ lực triển khai, nhiều dự án, công trình đã được đưa vào khai thác, tạo dấu ấn của giai đoạn 2021-2025, có bước tiến vượt bậc về xây dựng các công trình hạ tầng giao thông.

Năm 2025, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão lớn, lũ lụt đã làm ảnh hưởng và cản trở tiến độ triển khai các dự án. Tuy nhiên, phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", các chủ đầu tư, nhà thầu đã nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, tổ chức triển khai thi công lại để hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường bộ ven biển.

Đồng thời trong năm 2025 các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội quốc gia với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.